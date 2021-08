Viel zu teuer? Das ist das neue Fitbit Charge 5

Es hat sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Das Fitbit Charge 5 kommt im Herbst und wird wie erwartet ein teurer Spaß. 179,95 Euro möchte Fitbit in diesem Jahr für den Fitness-Tracker haben, man hebt den Preis also um 30 Euro an.

Ironischerweise kann man sich dafür ein Xiaomi Mi Band 5 kaufen, das Charge ist im Vergleich zum Vorgänger also ein gutes Stück teurer. Die Frage ist nur: Lohnt sich dieser Charge-Aufpreis in Zeiten von Smartwatches überhaupt noch?

Es gibt bis zu 7 Tage Akkulaufzeit, es gibt GPS, es gibt ein neues Display, inklusive Always-On-Display, die üblichen Sensoren, Schlaftracking, Stressmanagement und dann kann man natürlich wieder diverse Farben und Bänder bei Fitbit kaufen.

Die deutsche Produktseite ist noch nicht online, dafür aber die globale Seite. Da gibt es dann noch mehr Informationen. Am Ende des Tages ist es aber ein Charge 4, nur eben mit einem neuen Design und einem besseren (OLED-)Display.

Fitbit gehört mittlerweile zu Google und das Charge 5 wurde sicher schon vor der Zusammenkunft geplant. Ich bin aber mal gespannt, ob Google daran festhält, da man sich in Zukunft sicher auf Smartwatches mit Wear OS konzentrieren wird.

