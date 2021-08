Amazon Kindle: Ältere 3G-Modelle bekommen bald ein Update

Amazon verkaufte zwischen 2007 und 2009 drei Kindle-Modelle, die kein WLAN besitzen und mit 3G ins Internet gehen. Nun steht jedoch das Ende von 3G an und das nicht nur in Deutschland, auch in den USA geht das Netz offline.

Dort hat also letzte Woche die Meldung die Runde gemacht, dass diese Kindle-Modelle von Amazon nicht mehr online sein werden. Amazon Deutschland hat aber gegenüber Heise verraten, dass bei uns eine Lösung dafür geplant ist.

Amazon Kindle: Update für 3G-Roaming

Es soll bald ein OTA-Update kommen, welches „vorübergehendes Roaming zu anderen Netzbetreibern“ unterstützt, die noch auf 3G setzen. Bei uns gib es aber noch einen Vorteil: Das 2G-Netz soll in Deutschland weiter online bleiben.

In den USA gibt es für die Kindle-Kunden mit einem entsprechenden Gerät also einen Rabatt und noch einen Gutschein für den Kindle Store, da die Gerät bei uns aber online bleiben, scheint keine Aktion für Deutschland geplant zu sein.

