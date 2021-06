Vodafone, Telekom und o2: Heute ist der letzte 3G-Tag in Deutschland

Vodafone, die Telekom und o2 trennen sich vom 3G-Standard. Das läuft nicht immer optimal, wie René vor ein paar Tagen feststellen musste. Vodafone hat das bereits 2020 angekündigt, die Telekom ebenso, und o2 zog 2021 nach.

3G-Symbol verschwindet 2021

Heute ist also der letzte Tag, an dem ihr noch im 3G-Netz surfen könnt und in der Nacht von Mittwoch (30. Juni) auf Donnerstag (1. Juli) wird das Netz abgeschaltet. Das dauert dann eine Weile (o2 lässt sich sogar bis Ende des Jahres Zeit).

-->

Das bedeutet, dass einige von euch weiterhin ein 3G-Symbol sehen werden, bei Vodafone ist aber schon am 7. Juli endgültig Schluss. Ab dann setzen alle nur noch auf 4G und 5G (Anrufe und SMS werden weiterhin über 2G abgewickelt).

Laut Vodafone wird das in den kommenden Tagen aber kaum einer bemerken, da so gut wie alle Smartphones bereits 4G unterstützen und nur noch wenige das 3G-Symbol in den letzten Monaten gesehen haben. 3G spielt keine Rolle mehr.

Als Kunde von o2 habe ich seit Monaten kein 3G mehr genutzt, aber das 4G-Netz ist bei mir in Bruchsal noch nicht das, was ich davon erwarte. Ich bin mal gespannt, ob das Ende von 3G auch wirklich für ein besseres 4G-Netz sorgen wird.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Neue Regeln zur Mehrwertsteuer bei Online-Einkäufen Zum 1. Juli 2021 treten die neuen Mehrwertsteuervorschriften für Online-Einkäufe in der EU in Kraft. Die Deutsche Post DHL hatte über die Anpassungen neulich bereits informiert. Sie sollen einheitlichere Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen gewährleisten und den grenzüberschreitenden elektronischen Handel vereinfachen.…28. Juni 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->