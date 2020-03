Amazon: Erste Kinofilme zum Leihen verfügbar

Universal hat vor ein paar Tagen bereits angekündigt, dass man die aktuellen Kinofilme nun etwas früher zum Leihen anbieten möchte. Mittlerweile sind die ersten beiden Filme bei Amazon verfügbar, man kann ab sofort „Der Unsichtbare“ bei Amazon leihen und „Emma“ ist ebenfalls ab sofort zum Leihen bei Amazon erhältlich.

Ich weiß nicht, ob es die Filme auch bei anderen Anbietern gibt, das müsstet ihr dann eventuell selbst mal prüfen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Filme nun nach und nach bei allen Anbietern auftauchen und weitere Kinofilme folgen. Eventuell nicht nur von Universal, sondern auch von den anderen Filmstudios.

Es gibt zwei Optionen bei der Videoqualität, einmal SD und dann noch HD. In beiden Fällen kostet das Leihen aber 17,99 Euro, ihr könnt also immer die bessere Qualität nehmen. Bei dem Preis werden die Meinungen sicher auseinander gehen, aber für einen wirklich guten Film wäre das für mich aktuell eine akzeptable Lösung, da ich sowieso nicht alleine ins Kino gehe und so einen Film mit meiner Partnerin teilen würde.

Oha, jetzt können schon die ersten aktuellen Kinofilme bei @amazonDE geschaut werden zu relativ günstigen Preisen. @mobiFlip @CaschysBlog pic.twitter.com/gU1K7edUfP — ᵐᶜᶠᶤʳᵉ⁹⁹⁹ʕ´•ᴥ•`ʔ | Nazis raus 🚮 (@mcfire999) March 24, 2020

