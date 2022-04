Amazon möchte in AR/VR-Welt einsteigen

Es dürfte niemanden überraschen, dass auch Amazon ein sehr großes Interesse an AR (Augmented Reality = Erweiterte Realität) und an VR (Virtual Reality = Virtuelle Realität) hat. Und laut Protocol stellt man da gerade fleißig neue Mitarbeiter ein.

Amazon plant wohl erste XR-Produkte

Amazon beschreibt das in den Stellenausschreibungen oft als XR, was gerne für Extented Reality benutzt wird – eine Mischung aus AR und VR. Manchmal sind die beiden Bereiche ja auch miteinander verbunden und gar nicht so klar zu trennen.

Bei Amazon ist von „Geräten“ und teilweise „Massenproduktion“ die Rede. Bisher hat sich Amazon doch deutlich zurückgehalten, wenn es um diese Bereiche geht, aber wie viele andere Konzerne scheint man das jetzt zügig ändern zu wollen.

Was hat Amazon für die Zukunft geplant? Das ist nicht bekannt, aber da man Alexa schon in einen Ring gepackt hat und offen für Experimente ist, würde es mich doch schon stark wundern, wenn Amazon keine AR/VR-Brillen für die Zukunft plant.

Das werden sehr interessante Jahre für diese Branche, denn fast alle großen Player arbeiten derzeit an entsprechenden Lösungen. Jeder möchte jetzt ein eigenes Metaverse, in dem er den Kunden dann die digitalen Produkte verkaufen kann.

