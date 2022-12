Amazon plant wohl neues Angebot für Sport

Amazon soll an einer neuen App für Sport-Inhalte arbeiten, so The Information. Es sei noch unklar, ob man das Projekt über die Zielgerade winken wird, aber Andy Jassy sei davon überzeugt, dass vor allem Live-Sport eine wichtige Rolle spielen werden.

Ein eigenes Sport-Angebot soll die Inhalte bündeln und zum Beispiel auch Amazon Prime Video schlanker halten. Es ist aber unklar, ob diese App für Sport-Inhalte im Prime-Abo enthalten sein wird – Amazon könnte da auch einen Aufpreis verlangen.

Am Ende steht bei solchen Inhalten meistens Prime als Abo im Fokus, daher würde ich vermuten, dass wir ab 2023 noch mehr Bemühungen in Richtung Sport von Amazon sehen werden, die dann aber im Abo enthalten sind. Eine eigene App wäre aber nicht schlecht, denn mich interessiert das alles nicht und ich würde es sehr begrüßen, wenn Amazon diese Sport-Inhalte aus der normalen Prime Video-App entfernt.

