Keine Neuausrichtung bei 1&1: Der Sky-Deal ist angeblich geplatzt

Sky Deutschland steht seit einigen Monaten zum Verkauf und es gab immer wieder Gerüchte über mögliche Interessenten. United war einer davon. Angeblich sollte Sky eine Neuausrichtung bei 1&1 bekommen und angeblich war der Deal schon fast in trockenen Tüchern. Doch dieser Deal ist jetzt auf der Zielgeraden gescheitert.

Der Grund? Waren sich United und Comcast (Besitzer von Sky) am Anfang schnell einig, so gab es in den letzten Tagen immer häufiger eine unterschiedliche Meinung bei den Details. Und am Ende lag es am Preis, denn Comcast hat wohl eine zu hohe Vorstellung vom Wert der Marke. Wie geht es jetzt mit Sky Deutschland weiter?

Comcast wollte den Deal eigentlich bis Ende 2022 eintüten, so Clap, doch jetzt ist nur noch Canal+ als französischer Anbieter im Rennen. Es ist unklar, ob man sich zwischen den Jahren einigen kann. Das gilt aber eher als unwahrscheinlich und es wird wohl ein Thema für Anfang 2023, denn Comcast will Sky weiterhin verkaufen.

