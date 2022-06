Amazon Prime liefert noch 2022 mit Drohnen aus

Amazon Prime Air könnte vielen von euch ein Begriff sein, wenn sie die News schon eine Weile verfolgen. Das Unternehmen träumt schon seit 2015, dass sie Pakete in Zukunft viel Drohne ausliefern können. Seit dem gab es allerdings nur Testphasen.

Ende des Jahres soll es aber endlich losgehen, denn Amazon will dann in Lockeford (Kalifornien) „tausende“ von Paketen via Drohne ausliefern. sobald das grüne Licht der Federal Aviation Administration da ist, geht es offiziell mit Amazon Prime Air los.

Amazon Prime Air ist ein Liefersystem der Zukunft, das mithilfe von unbemannten Fluggeräten Bestellungen innerhalb von 30 Minuten oder weniger zu unseren Kunden bringt. Mit Prime Air arbeiten wir an einem sicheren und umweltschonenden System, das unseren Service für Millionen von Kunden verbessern wird.

Die Auslieferungen via Drohne haben natürlich Grenzen, nicht jedes Paket kann in den Garten geflogen werden, viele Dinge werden zu schwer oder zu groß sein. Und wie sieht es mit Amazon Prime Air in Deutschland aus? Nun, warten wir mal ab, ob Amazon in den USA zufrieden ist und ob man Prime Air weltweit starten möchte.

Außerdem benötigt es dann noch die Genehmigungen der Behörden.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

