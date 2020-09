Amazon Prime Day 2020: Datum aufgetaucht

Amazon wird einen Prime Day abhalten, doch in diesem Jahr läuft es bekanntlich etwas anders. Als die Corona-Krise im Frühjahr viele überraschte, da stellte man sich die Frage, ob Amazon in dieser Zeit überhaupt einen Prime Day abhalten will.

Es gab die Meldung, dass der Prime Day weiterhin geplant sei, aber verschoben werden könnte. Seit Mai steht nun ein Termin im Herbst im Raum und Amazon selbst bestätigte dann im Sommer, dass der Prime Day später stattfinden wird.

Amazon Prime Day 2020 im Oktober

Nun haben wir ein mögliches Datum, welches The Verge von einer internen Mail erfahren haben möchte (Marketing?). Der Amazon Prime Day 2020 soll am 13. und 14. Oktober stattfinden, die Ankündigung folgt wohl am 27. September.

Der Amazon Prime Day ist eigentlich dazu da, um die Verkaufszahlen im Sommer ein bisschen anzukurbeln. Im Herbst läuft das Geschäft sowieso gut, da die neuen Produkte für das Weihnachtsgeschäft kommen, da wäre ein Prime Day eigentlich überflüssig. Amazon will den Umsatz im Oktober aber dennoch ankurbeln.

