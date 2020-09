Amazon Alexa: Event für neue Echo-Speaker bestätigt

Amazon hat auch in diesem Jahr wieder zu einem Hardware-Event im Herbst geladen, auf dem wir Neuheiten rund um Alexa sehen werden. Neue Echo-Speaker für 2020 stehen an, unter anderem der Amazon Echo 4 und Amazon Echo Dot 4.

Das Event wird am 24. September stattfinden, Amazon möchte die Neuheiten also noch vor Google zeigen. Ich gehe davon aus, dass nicht nur zwei neue Echo-Speaker kommen, denn Amazon ist schon dafür bekannt, dass man mehr zeigt.

Wir werden das Event am 24. September natürlich verfolgen, wobei es derzeit nicht so klingt, als ob da ein Livestream oder sowas in der Art geplant ist. Ich bin jedenfalls gespannt, was Amazon und Google für das Weihnachtsgeschäft 2020 geplant haben, letztes Jahr überraschte mich Amazon positiv mit dem Echo Studio.

