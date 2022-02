Amazon Prime wird in den USA teurer

Amazon Prime wird teurer, womit einige in den letzten Wochen schon gerechnet haben. Bisher hat Amazon den Schritt nur in den Geschäftszahlen so nebenbei erwähnt und bisher gibt es die Informationen auch nur für den US-Markt.

Wir gehen davon aus, dass die Preise für Amazon Prime früher oder später (wie so oft) global erhöht werden, doch wir informieren euch noch mal gezielt, wenn wir die Details für Deutschland haben. Wie sieht die Preiserhöhung in den USA aus?

Amazon Prime: Wie viel teurer wird es?

Hier hebt man den monatlichen Beitrag von 13 Dollar auf 15 Dollar an und den jährlichen Beitrag von 119 Dollar auf 139 Dollar. 20 Dollar pro Jahr mehr sind nicht viel, im Verhältnis zum Preis ist das aber eine ordentliche Preiserhöhung.

Für Neukunden gilt die Preiserhöhung schon ab dem 18. Februar und für Kunden, die schon Amazon Prime nutzen, gilt es ab dem 25. März (der neue Preis gilt dann bei der nächsten Verlängerung). Einen Grund hat Amazon nicht genannt.

Amazon Prime: Und in Deutschland?

Es gibt wie gesagt noch keine Details für eine Preiserhöhung bei uns, aber die Kosten für Versand, Amazon Prime Video (man produziert derzeit die teuerste Serie aller Zeiten) und Co. sind gestiegen, das wird Amazon nicht selbst zahlen.

Aktuell kostet Amazon Prime weiterhin 69 Euro pro Jahr, bei uns ist der Dienst also günstiger, als in den USA. Die letzte Preiserhöhung ist jetzt aber über vier Jahre her, mich würden 79 oder sogar 89 Euro pro Jahr also wirklich nicht wundern.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

