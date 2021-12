Amazon Prime Video: Über 400 Filme für je 0,99 Euro leihen

Bei Amazon gibt es ab heute mal wieder die bekannte Aktion, bei der man an einer großen Auswahl an Filmen gearbeitet hat, die man sich für je 0,99 Euro leihen kann. Die Aktion dauert das Wochenende an und Amazon wirbt mit über 400 Leihfilmen.

Mit dabei sind Filme wie City of Lies, The Protégé, Superdeep, Jumanji und mehr. Man merkt aber auch, dass da sehr viele alte Lückenfüller dabei sind, damit das nach viel aussieht. Und man merkt, dass es in letzter Zeit kaum gute Kinofilme gab.

Wie immer gilt: Ihr könnt die Filme ab sofort für 0,99 Euro leihen, habt dann aber 30 Tage Zeit, um sie zu schauen. Wurde ein Film gestartet, dann ist er 48 Stunden lang verfügbar. Und ihr müsst Mitglied bei Amazon Prime sein, um die Aktion zu nutzen.

