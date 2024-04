Amazon Prime Video bekommt einen Shopping-Sender

Amazon hat in den USA einen neuen Kabal bei Prime Video (und Freevee) gestartet, der sich Amazon FAST nennt und nicht ganz neu ist. So ein Angebot gab es bisher schon auf den Webseiten von Amazon, neu ist aber ein ganz eigener Sender.

Bei „Amazon Live FAST“ kann man sich rund um die Uhr (also 24/7) anschauen, was einem Moderatoren und Influencer empfehlen. Die Produkte gibt es, das ist jetzt keine große Überraschung, direkt bei Amazon im Online Shop zu kaufen.

Mich hat die Begeisterung für richtige Shopping-Sender immer fasziniert, denn ich habe zwar auch schon bei Sendern wir Pearl TV reingeschaut, wenn wieder Tech-Trash verscherbelt wird, aber grundsätzlich ist mir dieses Konzept sehr fremd.

Wieso schaut man sich gezielt Werbung an? Doch es scheint zu funktionieren, sonst würde Amazon das nicht ausbauen und bei Prime Video anbieten. Bisher deutet sich allerdings nicht an, dass so ein Sender für Deutschland geplant ist.

