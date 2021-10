Amazon Prime Video: Neue Comedy-Show mit Teddy Teclebrhan, „Unzensiert – Bushido’s Wahrheit“ und mehr

Amazon hat aktuell mehrere Ankündigungen für seinen Videodienst Prime Video veröffentlicht. Die aktuellsten drei fasse ich in diesem Beitrag zusammen.

Amazon Prime Video hat zunächst einmal die neue Comedy-Show „One Mic Stand“ angekündigt. In der Amazon Original Show sollen fünf „gefeierte deutsche Comedians“ auf fünf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung treffen und diese zum ersten, eigenen Comedy-Auftritt vor großem Publikum coachen.

Auf der Bühne werden sie von Moderator Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan und der One Mic Stand-Showband begleitet. Alle fünf Episoden von One Mic Stand sollen im Frühjahr 2022 bei Amazon Prime Video starten.

Und das sind die Comedians, die sich der Coaching-Herausforderung stellen werden:

Entertainer, Schauspieler und Late Night Show-Legende Harald Schmidt kehrt als Stand-up-Coach nur für One Mic Stand auf die Bildschirme zurück. Mit Schweizer Humor und ihrer schnörkellosen Art zeigt Kabarettistin und Moderatorin Hazel Brugger ihren ganz eigenen Weg auf die große Comedy-Bühne, während Komiker und Autor Michael Mittermeier mit gewohnt bayrischer Frohnatur seinen Lehrling auf die große Performance vorbereitet. Zudem kommt es zum Wiedersehen der LOL: Last One Laughing-Finalisten aus Staffel eins: Gewinner Torsten Sträter ist als Coach mit von der Partie und Moderator Teddy fungiert ebenfalls als Lehrmeister. Ihre hochkarätigen Team-Partner, die prominenten Comedy-Azubis, werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Unzensiert – Bushido’s Wahrheit startet im November

Weiter gehts mit einer eher speziellen Produktion: „Unzensiert – Bushido‘s Wahrheit“ startet am 26. November 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich.

In der Doku-Serie sollen Prime-Mitglieder Anis Ferchichi alias Bushido von einer Seite erleben können, die sonst nur seine Vertrauten kennen, so Amazon in einer Pressemeldung.

In sechs Episoden folgt die Amazon Exclusive Serie dem Rapper und seiner Familie über zwei Jahre, bis zum Beginn seines Gerichtsprozesses.

„Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung“ feiert Premiere

Amazon Studios sichert sich außerdem die weltweiten Rechte an „Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung“ von Sony Pictures Animation. Die Monsterfamilie aus Transsylvanien kehrt damit am 14. Januar 2022 mit neuen Abenteuern exklusiv bei Amazon Prime Video ein. Der vierte Teil der 1,3-Milliarden-Dollar-Familienfilmreihe soll weltweit bei Prime Video Premiere feiern.

Für das letzte Kapitel der Hotel Transsylvanien-Filmreihe kehrt Franchise-Schöpfer Genndy Tartakovsky als einer der Drehbuchautoren und ausführenden Produzenten zurück. Zum Inhalt verkündet Amazon folgendes:

Draku und seine Monsterfreunde sind zurück für ein brandneues Abenteuer, das Draku (Brian Hull) vor seine bisher furchteinflößendste Aufgabe stellt. Als Van Helsings (Jim Gaffigan) mysteriöse Erfindung „Der Monsterfizierungsstrahl” außer Kontrolle gerät, werden Draku und seine Monsterkumpel in Menschen verwandelt und Johnny (Andy Samberg) wird zum Monster! In ihren neuen falschen Körpern müssen sich Draku, der seiner Superkräfte beraubt ist, und der übermütige Johnny, der jetzt das Leben als Monster genießt, zusammentun und in einem Wettlauf gegen die Zeit um die ganze Welt reisen, um ein Heilmittel zu finden, bevor es zu spät ist und bevor sie sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. Mit der Hilfe von Mavis (Selena Gomez) versucht das menschliche Draku-Pack, einen Weg zu finden, sich zurück zu verwandeln.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

