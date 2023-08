Amazon Prime Video setzt ab 2024 auf Reality TV mit neuer Show

Was im TV ganz gut funktioniert (und den Streamingdiensten der TV-Anbietern) und bei Netflix ebenfalls gut ankommt, das dürfte auch bei Amazon Prime Video am Ende des Tages funktionieren. Das Stichwort lautet Reality TV mit Reality „Stars“.

Bei Amazon wird es da ab 2024 eine neue Reality-Competition-Serie geben, die sich „The 50“ nennt. Hier messen sich in 14 Episoden „fünfzig der größten Reality-Stars des Landes in unterschiedlichsten Challenges“. Produziert wird die Serie wird von EndemolShine Germany/Rainer Laux Productions und noch Banijay German.

Auf Einladung eines mysteriösen Spielleiters kämpfen fünfzig Reality-Stars in einem spektakulären Schloss um einen Jackpot – allerdings nicht für sich selbst, sondern für einen ihrer Follower. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende aber mehr oder weniger gefüllt sein. Dafür treten sie täglich in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander an. Neben jeder Menge Herausforderungen, ist auch für Diskussionsstoff gesorgt: Denn nach jeder Challenge wird unter den Gewinner:innen abgestimmt, welche Verlierer:innen nach Hause fahren und wer noch eine weitere Chance erhält.