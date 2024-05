Die Kunden lieben congstar

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar wurde zum dritten Mal in diesem Jahr von der Fachzeitschrift „connect“ ausgezeichnet, diesmal als Sieger des „connect Kundenbarometers“.

In dieser Umfrage wurden über 3.340 Kunden zur Zufriedenheit mit Netz- und Mobilfunkanbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Das Fachmagazin untersuchte 26 Einzelaspekte, um einen umfassenden Einblick in die Kundenzufriedenheit zu geben.

Congstar konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen und erreichte, wie schon in den Jahren 2021 und 2022, den ersten Platz. Die Telekom, die Muttergesellschaft von congstar, wurde zum besten Netzbetreiber gewählt.

Vor einigen Wochen gewann congstar bei der Wahl der besten „Netze, Dienste und Hersteller des Jahres“ in der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ zum 13. Mal in Folge den ersten Platz. Über 90.000 Personen nahmen an dieser Abstimmung teil und wählten die besten Netzbetreiber, Dienstanbieter und Produkthersteller in 19 Kategorien. Auch hier schnitt die Telekom erfolgreich ab und gewann in vier weiteren Kategorien, darunter als bester Mobilfunknetzbetreiber.

