Klarmobil startet 12 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 7,99 Euro pro Monat

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil startet ab heute einen neuen Tarif, der unter anderem 12 GB Datenvolumen enthält.

Neue Kunden können ab sofort einen Aktionstarif mit 12 GB LTE im Telekom-Netz und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze bei Klarmobil buchen. Ein Anschlusspreis von 19,99 € wird einmalig berechnet und der monatliche Preis beträgt 7,99 € statt der üblichen 19,99 €.

Als Gesamtpaket ist der Preis durchaus okay, zumal das Telekom-Netz auch mit LTE-only meines Erachtens sehr brauchbar ist. Wie üblich rate ich dennoch dazu in unserem Tarifrechner vorab zu vergleichen, was man wirklich benötigt und was nicht.

Klarmobil 12-GB-Aktionstarif Eckdaten

12 GB LTE Internet-Flat (25 Mbit/s)

LTE Internet-Flat (25 Mbit/s) Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis spätestens 30.06.24)

7,99 €/Monat (statt 19,99 €/Monat)

(statt 19,99 €/Monat) 19,99 € Anschlusspreis

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

