Amazon zeigt Seifenspender mit Alexa

Wenn bei Amazon ein neues Produkt geplant wird, dann dürfte eine der ersten Fragen lauten: Kann man das irgendwie mit Alexa verknüpfen? Vermutlich lautet die Antwort oft nein und dann entscheidet man sich dennoch für diesen Schritt.

Amazon: Ein Seifenspender mit Alexa

So wie beim neuen Seifenspender, den man jetzt schon in den USA gezeigt hat. Der kommt tatsächlich mit Bluetooth und WLAN daher und kann daher in die Kategorie „smart“ eingeordnet werden. Unter anderem, weil er mit Alexa verknüpft ist.

-->

Der Seifenspender hat zwar keinen eingebauten Lautsprecher, kann aber mit einem Echo-Speaker von Amazon verknüpft werden. Tut man das, dann gibt es einen Song oder einen Witz von Alexa, während man sich die Hände wäscht.

Amazon hat außerdem noch Lichter eingebaut, die einen Timer signalisieren, der dann 20 Sekunden läuft. Das ist die empfohlene Zeit zum Händewaschen. Der Akku soll 3 Monate reichen, dann muss der Seifenspender geladen werden.

Wir sprechen hier übrigens über 55 Dollar, der Seifenspender von Amazon ist also smart, aber eben auch eine Ecke teurer als andere Seifenspender, die nicht smart sind. Für mich ein „kann man machen, muss man aber nicht“-Produkt.

IKEA STARKVIND: Smarter Luftreiniger kommt im Oktober Bei IKEA wird man ab Oktober ein neues Produkt im Online Shop und in den Stores vor Ort finden, den IKEA STARKVIND. Das ist ein smarter Luftreiniger, nach dem bekannten IKEA FÖRNUFTIG kommt jetzt also auch noch eine smarte Lösung.…2. August 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->