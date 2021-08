IKEA STARKVIND: Smarter Luftreiniger kommt im Oktober

Bei IKEA wird man ab Oktober ein neues Produkt im Online Shop und in den Stores vor Ort finden, den IKEA STARKVIND. Das ist ein smarter Luftreiniger, nach dem bekannten IKEA FÖRNUFTIG kommt jetzt also auch noch eine smarte Lösung.

Details zum IKEA STARKVIND

Der IKEA STARKVIND Luftreiniger hat ein 3-Filter-System aus einem Vorfilter, einem Filter zur Partikelentfernung und einem Gasfilter. Der Vorfilter fängt größere Partikel wie Haare und Staub auf und der Filter zur Partikelentfernung ist optimiert, rund 99,5 Prozent des Feinstaubs in der Luft (Partikelgröße PM2,5) zu absorbieren.

Der Gasfilter reinigt die Luft von verschiedenen gasförmigen Schadstoffen wie Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Außerdem verringert er Gerüche, die zum Beispiel beim Rauchen oder Kochen entstehen.

IKEA spricht in der Ankündigung von einem „erschwinglichen Preis“ und geht der Frage nach dem Preis aber leider auch direkt aus dem Weg. Ich tippe auf um die 100 Euro, im Online Shop von IKEA findet man den STARKVIND aber noch nicht.

Es gibt fünf Gebläsestufen sowie einen Automatikmodus und gesteuert wird der Luftreiniger über die App von IKEA. In der App kann man sich dann auch live die Luftqualität anschauen. Wer die smarten Funktionen von IKEA nutzen möchte, der muss den IKEA STARKVIND aber auch in ein TRÅDFRI-Setup einbinden.

IKEA STARKVIND kommt als Tisch

IKEA hat zwei Versionen zum Start geplant: Einmal ein Standgerät und dann noch einen Tisch mit integriertem Luftreiniger. Ich vermute mal, dass der Tisch etwas teurer sein wird, aber wie gesagt, IKEA hat noch keine Preise kommuniziert.

Das Standgerät wird es in Weiß und Schwarz geben und den Tisch bekommt man zum Marktstart im Oktober in Weiß und Dunkelbraun. Ich finde es interessant, dass IKEA so großen Fokus darauf legt die smarte Technik direkt in die Gegenstände zu integrieren, da werden wir in diesem Jahr sicher auch noch mehr sehen.

