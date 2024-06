Amazon setzt auf mehr Reality TV: The 50 bekommt 2. Staffel

Amazon hat erkannt, dass nicht nur gute Serien und Filme die Nutzer zu Prime Video locken, vor allem Shows und Reality TV sind beliebt. Und Reality TV, was ich gerne als Trash TV bezeichne, scheint da besonders gut bei Amazon zu laufen.

Letztes Jahr kündigte man mit The 50 eine sehr große Show dieser Art an, die, wie es der Name schon sagt, 50 „Stars“ der Branche mitbrachte. Diese kam gut an und daher werden wir eine weitere Staffel von The 50 bei Amazon Prime Video sehen.

Es wird 16 Folgen geben, der Jackpot startet mit 50.000 Euro und ist nach oben und unten variabel und Amazon spricht hier von einer neuen „Reality Brand“ für die Zukunft. Der Cast für die 2. Staffel von The 50 ist bisher aber noch nicht bekannt.

