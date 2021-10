Amazon soll Suchergebnisse manipuliert und Produkte kopiert haben

Amazon wurde in den letzten Jahren immer mal wieder vorgeworfen, dass man die Daten der anderen Händler nutzt und basierend darauf eigene Produkte entwickelt und verkauft. Und damit sich diese verkaufen, platziert man sie in der Suche oben.

Nachgewiesen wurde sowas bisher aber nie, auch nicht in Anhörungen vor dem US-Senat. Nun behauptet Reuters, dass man hunderte von internen Dokumenten einsehen konnte, die aber genau das beweisen – allerdings nur für Amazon Indien.

Das Team für die hauseigenen Produkte soll sich Zugang zu den Daten von Amazon und den Händlern verschafft und basierend darauf Produkte entwickelt haben. Die wurden dann in den Top 2 oder Top 3 der Suchergebnisse bei Amazon platziert.

Amazon hat so ein Vorgehen in den letzten Jahren immer wieder dementiert, doch Reuters hat in den internen Dokumenten herausgefunden, dass der Plan für Indien schon 2016 ausgearbeitet wurde. Reuters ist bei solchen Meldungen zuverlässig.

The 2016 document stated a goal: offer Amazon’s own goods in 20% to 40% of all product categories on Amazon.in within two years. Amazon would achieve profitability in its private-brand business by “only launching products that will provide more margin than comparable reference brand products.”