Among Us: Gaming-Hype mit 200+ Millionen Downloads

Das Spiel „Among Us“ stammt eigentlich aus dem Jahr 2018 und eigentlich war sogar schon ein Nachfolger geplant. Doch Mitte 2020 erlebt das Spiel durch die Pandemie einen Hype und die Entwickler haben den Nachfolger auf Eis gelegt.

Among Us ist so erfolgreich, dass man seit Wochen die Charts dominiert und oft den ersten Platz im Google Play Store und Apple App Store belegt. Wie GamesBeat berichtet, verzeichnete man bisher über 217 Millionen Downloads (mobil).

An mir ist der Hype rund um Among Us in den letzten Wochen ehrlich gesagt ein bisschen vorbeigegangen, da das Spiel vor allem auf Twitch sehr populär war. Es soll beim Spielprinzip an Werwolf erinnern: Einer ist der Böse und muss die anderen Mitspieler erledigen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber heute heruntergeladen.

Solche Entwicklungen finde ich immer wieder interessant und es ist spannend zu beobachten, welche Spiele wann einen Hype erleben. Für den PC kostet Among Us knapp 5 Euro und obwohl die mobile Version kostenlos beim Download ist, so dürfte sie die PC-Version mit fast 40 Millionen Dollar Umsatz überholt haben.

