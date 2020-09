Android 11 für Android TV kommt

Google schickte Android 11 für Android TV vor ein paar Wochen in die Beta und wie es aussieht, ist die neue Version fertig. Im offiziellen Blog für Android-Entwickler hat man nun bekannt gegeben, dass Version 11 für Android TV bei den Herstellern ist und in den kommenden Monaten die ersten Geräte erscheinen werden.

Ein Gerät wird es kommende Woche von Google selbst geben, denn man hat den neuen Chromecast schon bestätigt. Allerdings nennt man Android TV weiterhin Android TV, da soll angeblich ein Rebranding zu Google TV anstehen. Sowas will man aber vermutlich eher auf einem Event statt im Blog ankündigen.

Android 11 für Android TV bringt Optimierungen von Android 11 für Smartphones mit, zum Beispiel eine bessere Performance, mehr Optionen für die Privatsphäre und natürlich gibt es auch Neuerungen, die nur für den TV gedacht sind:

Android 11 emphasizes media by bringing support for Auto Low Latency Mode, and low latency media decoding, along with a new Tuner Framework with updated Media CAS support and extensions to the HAL implementation of HDMI CEC.