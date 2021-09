Android 12.1 steht wohl an: Neues Wallpaper und Foldables

ColorOS 12: Beta für Oppo und OnePlus kommt im Oktober

Oppo hat heute ColorOS 12 vorgestellt, allerdings vorerst nur in China. Wir haben also leider noch keine deutschen (oder englischen) Screenshots und Details für euch, aber die offizielle Preview-Seite bei Oppo in China ist bereits online. ColorOS 12: Beta startet…16. September 2021 JETZT LESEN →