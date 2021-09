Google Pixel: Kommt das faltbare Modell doch noch 2021?

Google soll ein faltbares Pixel-Smartphone geplant haben, das behaupten nun schon zahlreiche Quellen. Ende letzten Jahres ging man davon aus, dass es noch 2020 kommt, aber im Sommer hieß es dann plötzlich, dass es 2022 kommt.

Nun steht aber wieder das vierte Quartal im Raum, denn Display Supply Chain Consultants (DSCC) geht davon aus, dass wir das „Pixel Fold“ (Name kann anders lauten) in diesem Jahr sehen werden. Und die sind bei Displays die beste Quelle.

Google Pixel Fold: Wann kommt es?

Ich sollte an dieser Stelle wohl meinen Beitrag zu Apple und den Gerüchten hier erwähnen, denn das ist ein gutes Beispiel. Peilt Google einen Release in diesem Jahr an? Davon kann man ausgehen. Wird das klappen? Mit Blick auf die aktuelle Lage würde es mich aber nicht wundern, wenn das Modell erst 2022 kommt.

Was meine ich mit der aktuellen Lage? Es besteht eine Chip- und Komponenten-Knappheit und Google hat den Fokus schon auf das Pixel 6 gelegt. Daher wird man sicher alle verfügbaren Chips dort unterbringen und damit Ende 2021 punkten.

Meine Vermutung wäre, dass Google auf dem möglichen Event im Oktober das faltbare Pixel-Smartphone zeigt und ein paar Dinge ankündigt. Vielleicht auch ein paar Foldable-Neuerungen, die dann mit Android 13 nächstes Jahr kommen.

Es würde mich aber derzeit doch wundern, wenn Google ein Pixel 6, ein Pixel 6 Pro, eine Pixel Watch und ein Pixel Fold parallel auf den Markt bringen kann. Schön wäre es, aber ich denke das wird dann eher ein recht großes Thema für 2022 sein.

