ColorOS 12: Beta für Oppo und OnePlus kommt im Oktober

Oppo hat heute ColorOS 12 vorgestellt, allerdings vorerst nur in China. Wir haben also leider noch keine deutschen (oder englischen) Screenshots und Details für euch, aber die offizielle Preview-Seite bei Oppo in China ist bereits online.

ColorOS 12: Beta startet im Oktober

Wir gehen davon aus, dass sich Oppo in Europa auch bald dazu äußern wird, aber vielleicht interessiert ja einige von euch schon die Roadmap. ColorOS 12 kommt als Erstes für die neue Sonderedition des Oppo Find X3 Pro (kommt nicht zu uns).

Die Beta-Phase für ältere Modelle beginnt dann im Oktober. Den Anfang machen das Oppo Find X3 Pro und das OnePlus 9 Pro (und die jeweiligen Ableger der zwei Reihen). Die Spitzenmodelle vom letzten Jahr sind dann im November dran.

Moment, warum auch OnePlus? Nun, OxygenOS 11.3 basiert ja bereits auf ColorOS und mit ColorOS 12 und Android 12 werden dann alle OnePlus-Modelle (die das Update bekommen) auf ColorOS umgestellt. Wobei OnePlus weiterhin eine eigene OxygenOS-Oberfläche in Europa anbieten wird, ColorOS ist nur die Basis.

Bedeutet? Google stellt Android 12, Oppo baut den Funktionsumfang aus und passt es an, die Basis für Oppo-Smartphones ist dann ColorOS 12 und OnePlus nimmt die Version von Oppo und passt das optisch an – fertig ist OxygenOS 12 für OnePlus.

ColorOS 12: Oppo plant mehr Updates

Mit dem Schritt zu ColorOS 12 möchte Oppo mehr Geräte als bisher aktualisieren und man geht ebenfalls den Weg zu drei Major-Updates. Das hat OnePlus vor ein paar Wochen schon bestätigt – gilt bei Oppo allerdings vorerst nur für China.

Wann ist mit den finalen Updates zu rechnen? Das ist immer schwer zu sagen und hängt auch von der Beta ab. Ich gehe mal davon aus, dass Oppo und OnePlus die Flaggschiffe von 2021 noch in diesem Jahr versorgen werden und alle anderen Modelle dann 2022 folgen. Da werden wir euch hier aber natürlich informieren.

Achja, Oppo hat jetzt auch Memoji (Apple), nennt sich nur Omoji…

