Android 12: Google öffnet sich für andere Stores

Google hat am gestrigen Abend bestätigt, worüber wir diese Woche berichtet haben: Man setzt die Richtlinien für den Google Play Store strenger durch.

Doch Google hatte auch eine kleine Überraschung parat, denn man will zwar etwas strenger sein, aber sich kommendes Jahr öffnen. In einem neuen Blogpost hat man offen über Android 12 gesprochen und bestätigt, dass die Version nächstes Jahr kommt und laut Google offener für Stores von Drittanbietern sein wird.

In response to that feedback, we will be making changes in Android 12 (next year’s Android release) to make it even easier for people to use other app stores on their devices while being careful not to compromise the safety measures Android has in place.