Android 14 kommt: Samsung ist bereit für das Update auf One UI 6

Samsung veröffentlichte gestern versehentlich einen Blogeintrag in Deutschland, in dem man die Beta für One UI 6 bewarb. Basis ist Android 14, aber der Beitrag zum großen Update wurde direkt wieder gelöscht, denn er ging wohl zu früh online.

Das bedeutet aber, dass ein Mitarbeiter von Samsung das gestern vorbereitet hat und versehentlich auf veröffentlichten drückte. Samsung Deutschland wollte sich dazu nicht äußern, mit einer richtigen Ankündigung ist diese Woche zu rechnen.

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber das Beitragsbild von Samsung war kurz online, wenn auch nur in geringer Auflösung, und zeigt eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Darauf liegt in diesem Jahr also der Fokus von One UI 6:

Samsung Germany accidentally published an article stating the t.co — Max Jambor (@MaxJmb) August 7, 2023

