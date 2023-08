Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test: Neuauflage für den Bestseller

Samsung ist Marktführer bei Foldables und das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist der aktuelle Bestseller. Daher wächst auch die Konkurrenz in dieser Kategorie deutlich schneller und Samsung musste für die neue Generation ein paar Dinge ändern.

Während das Upgrade beim Fold etwas kleiner ausfällt, so gibt es beim Flip dieses Jahr direkt auf den ersten Blick eine große Änderung: Das Außendisplay. Es ist jetzt spürbar größer. Doch rechtfertigt das mit den anderen Änderungen den Aufpreis?

Video: Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test

Samsung Galaxy Z Flip 5: Meine Stichpunkte

Die Verarbeitung und Haptik punktet erneut in diesem Jahr, ist aber in meinen Augen noch besser, denn Samsung hat die Lücke im zusammengeklappten Zustand entfernt. Das fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Der Faltmechanismus fühlt sich übrigens ebenfalls gut an und man kann den Winkel beim Aufklappen frei wählen.

punktet erneut in diesem Jahr, ist aber in meinen Augen noch besser, denn Samsung hat die Lücke im zusammengeklappten Zustand entfernt. Das fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Der Faltmechanismus fühlt sich übrigens ebenfalls gut an und man kann den Winkel beim Aufklappen frei wählen. Das Display auf der Innenseite ist hell, hat gute Blickwinkel und fühlt sich flüssig dank 120 Hz an. Den Rand könnte man noch etwas minimieren, aber als dick würde ich diesen nicht bezeichnen. Die Falte in der Mitte ist aber auch im Jahr 2023 noch zu sehen und man spürt sie auch, das sollte einem weiterhin bewusst sein. Und auch die Oberfläche ist etwas weicher, weil hier kein normales Glas zum Einsatz kommt, es fühlt sich mehr nach Plastik an.

auf der Innenseite ist hell, hat gute Blickwinkel und fühlt sich flüssig dank 120 Hz an. Den Rand könnte man noch etwas minimieren, aber als dick würde ich diesen nicht bezeichnen. Die Falte in der Mitte ist aber auch im Jahr 2023 noch zu sehen und man spürt sie auch, das sollte einem weiterhin bewusst sein. Und auch die Oberfläche ist etwas weicher, weil hier kein normales Glas zum Einsatz kommt, es fühlt sich mehr nach Plastik an. Ganz neu ist das größere Außendisplay und wir können jetzt streiten, ob Samsung oder Motorola das besser umgesetzt haben, ich finde beide gut. Man erkennt endlich die Inhalte und es gibt viele Möglichkeiten wie Widgets für den Kalender oder das Wetter. Selbst Apps sind möglich, auch wenn die Auswahl klein ist. Und nicht immer sinnvoll, denn Google Maps ist sehr praktisch, aber theoretisch gäbe es auch Netflix. Allgemein aber eine gute Neuerung für mich, auch wenn ich die meisten Dinge weiterhin auf der Innenseite erledige.

Die Leistung reicht mir vollkommen aus, denn 8 GB sind zwar grenzwertig (mit Blick auf die Zukunft) für das Jahr 2023, aber noch okay. Und der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ist einer der besten Chips der Android-Welt, dieser ist hier verbaut.

reicht mir vollkommen aus, denn 8 GB sind zwar grenzwertig (mit Blick auf die Zukunft) für das Jahr 2023, aber noch okay. Und der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ist einer der besten Chips der Android-Welt, dieser ist hier verbaut. Das gilt auch für die Akkulaufzeit , die zwar nicht an die großen Flaggschiffe mit dieser Länge herankommt, aber das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist eben sehr dünn im aufgeklappten Zustand und irgendwo muss man sparen, um den Faltmechanismus unterzubringen. Reicht aus, aber es könnte passieren, dass ich im Gegensatz zum Samsung Galaxy S23 Ultra auch mal nachladen müsste und 25 Watt sind eventuell nicht mehr ganz zeitgemäß. Vor allem hier darf ein Flip 6 endlich mal nachlegen. Kabelloses Laden ist übrigens weiterhin vorhanden.

, die zwar nicht an die großen Flaggschiffe mit dieser Länge herankommt, aber das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist eben sehr dünn im aufgeklappten Zustand und irgendwo muss man sparen, um den Faltmechanismus unterzubringen. Reicht aus, aber es könnte passieren, dass ich im Gegensatz zum Samsung Galaxy S23 Ultra auch mal nachladen müsste und 25 Watt sind eventuell nicht mehr ganz zeitgemäß. Vor allem hier darf ein Flip 6 endlich mal nachlegen. Kabelloses Laden ist übrigens weiterhin vorhanden. Kommen wir zur Kamera, der vielleicht größten Schwäche mit Blick auf den Preis. Ja, man kann das Smartphone falten, aber man muss einige Abstriche machen und die Kamera ist ein Kritikpunkt. Sie ist okay. Die Hauptkamera ist sogar genau genommen ganz gut, aber eben nicht das Highend-Niveau von nicht-faltbaren Smartphones in dieser Klasse. Was auch auf die Ultraweitwinkel-Fotos zutrifft und einen Zoom gibt es erst gar nicht. Drei große und gute Sensoren würden den Formfaktor zerstören, das verstehe ich, aber das sollte einem weiterhin bewusst sein.

Bei den Stereo-Speakern muss man auch mit einer etwas schlechteren Qualität leben, denn der untere ist ganz okay, aber deckt man diesen ab, hat man den Eindruck, als ob alle Speaker abgedeckt sind. Es gibt auch normale Highend-Modelle, bei denen das so ist, keine Frage, aber die besten Speaker sind hier nicht (jedenfalls nicht in der Hörmuschel) verbaut.

muss man auch mit einer etwas schlechteren Qualität leben, denn der untere ist ganz okay, aber deckt man diesen ab, hat man den Eindruck, als ob alle Speaker abgedeckt sind. Es gibt auch normale Highend-Modelle, bei denen das so ist, keine Frage, aber die besten Speaker sind hier nicht (jedenfalls nicht in der Hörmuschel) verbaut. Mit Blick auf die Software ist Samsung führend bei Android und es gibt keine bessere Update-Politik. One UI ist gut für diesen Formfaktor angepasst (viel muss man im Gegensatz zum Fold auch nicht tun) und das neue Außendisplay kann man auch sehr gut individualisieren. Alles läuft flüssig und rund, da gibt es nichts zu meckern. Vor allem mit Blick auf den härtesten Konkurrenten (Motorola) kann die Update-Politik ein großer Vorteil sein.

ist Samsung führend bei Android und es gibt keine bessere Update-Politik. One UI ist gut für diesen Formfaktor angepasst (viel muss man im Gegensatz zum Fold auch nicht tun) und das neue Außendisplay kann man auch sehr gut individualisieren. Alles läuft flüssig und rund, da gibt es nichts zu meckern. Vor allem mit Blick auf den härtesten Konkurrenten (Motorola) kann die Update-Politik ein großer Vorteil sein. Der Fingerabdrucksensor befindet sich bei den Foldables auf der Seite im Power-Button und ist ein Feature, was ich mir grundsätzlich wünsche, ich mag das. Er ist schnell und zuverlässig, selbst im zugeklappten Modus, wenn er theoretisch auf dem Kopf steht (man muss den Finger aber nur einmal einscannen).

befindet sich bei den Foldables auf der Seite im Power-Button und ist ein Feature, was ich mir grundsätzlich wünsche, ich mag das. Er ist schnell und zuverlässig, selbst im zugeklappten Modus, wenn er theoretisch auf dem Kopf steht (man muss den Finger aber nur einmal einscannen). Bei Sonstiges gibt es ein paar Dinge, auf die man ebenfalls verzichten muss. Es gibt zwar Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3, aber kein UWB (nur beim Fold) und es bleibt bei einer IPX8-Zertifizierung, denn gegen Staub ist das Flip weiterhin nicht geschützt (will Samsung ändern).

Samsung Galaxy Z Flip 5: Mein Fazit

Samsung hat zwar den Basisspeicher erhöht, verlangt jetzt aber wieder 100 Euro mehr für das Samsung Galaxy Z Flip, welches eigentlich auf dem Weg zu unter 1.000 Euro war. So soll die Gewinnmarge des faltbaren Smartphones steigen.

Ich bin gespannt, ob das klappt, denn die Konkurrenz wird härter. Das Upgrade selbst gefällt mir persönlich aber gut. Jedenfalls für ein Flip-Smartphone, denn ich bleibe auch 2023 dabei, dass mir am Ende sehr oft der Mehrwert im Alltag fehlt.

Man bekommt ein sehr langes Smartphone, ja, aber in der Hosentasche ist das kein Vorteil, denn es ist zwar zusammengeklappt kürzer, aber dadurch doppelt so dick.

Dafür bekommt man ein schlechteres Display, eine schlechtere Kamera, keinen Schutz gegen Staub und eine schlechtere Akkulaufzeit. Ja, man sieht in Twitter und Co. etwas mehr, aber bei Diensten wie YouTube ist so ein Display kein Vorteil, eher ein Nachteil, weil die meisten Apps für ein anderes Seitenverhältnis angepasst sind.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist eines der besten Flip-Modelle für 2023 und es macht durchaus Spaß, ich habe das erste Motorola Razr damals gerne genutzt. Doch wie gesagt, im Gegensatz zum Fold habe ich hier keinen Mehrwert im Alltag.

Man bekommt aber eben einige Nachteile und muss den Preis eines teuren Ultra-Flaggschiffs bezahlen. Das ist aber nur meine subjektive Sichtweise der Dinge.

Sollte es euch anders gehen und ihr Lust auf so ein Smartphone haben und mit den Nachteilen leben können, dann wäre das Samsung Galaxy Z Flip 5 meine Wahl, da die beste Alternative derzeit Motorola ist und die bieten eine schlechtere Software.

Nicht jetzt, aber langfristig ist das eine schlechtere Update-Politik.

Da Oppo leider nicht mehr in Deutschland vertreten ist, würde ich also behaupten, dass das Samsung Galaxy Z Flip 5 das beste Flip-Smartphone derzeit ist. Und das neue Außendisplay ist ein echter Mehrwert. Es ist nicht mein Gerät, da man mit zu vielen Nachteilen leben muss, aber das wird euch vielleicht nicht so sehr stören.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->