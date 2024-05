Xiaomi kündigt direkt vier neue E-Scooter an

In den letzten Wochen gab es zahlreiche E-Scooter von Xiaomi, die in den Shops der Marke entdeckt wurden. Manchmal tauchte ein neuer E-Scooter einfach so in einem Land auf und wurde von Xiaomi ignoriert. Jetzt gibt es dazu ein Statement.

Xiaomi hat heute direkt vier neue E-Scooter für Deutschland angekündigt und wir haben alle Modelle in den letzten Wochen gesehen. Es handelt sich um das neue 4er-Lineup des Xiaomi Electric Scooter, der 5er kommt in diesem Jahr noch nicht.

Xiaomi E-Scooter 4: Sechs Modelle im Lineup

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra und der Electric Scooter 4 bleiben im Lineup und wurden laut Xiaomi im Preis gesenkt, man zahlt jetzt 799,99 Euro bzw. 499,99 Euro. Der alte Pro und die Lite-Version werden ersetzt. So sieht das dann aus:

Die Modelle glänzen mit unterschiedlicher Leistung, Ausstattung und Reichweite, dazu empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite von Xiaomi. Die ersten zwei Scooter kann man bereits finden und es gibt zum Marktstart sogar noch eine kleine Aktion.

Nur die letzten beiden Modelle sind noch nicht online, schaut also gerne immer mal wieder auf der Seite von Xiaomi vorbei, wir reichen die Links dann nach. Die Details zum Pro Plus gab es aber hier und über den Pro Max haben wir hier berichtet.

