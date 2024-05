EA sieht bei Werbung in Spielen eine große Chance

Ein Investor wollte bei den letzten Geschäftszahlen von EA wissen, wie man denn zu neuen Möglichkeiten für Werbung in AAA-Spielen steht. Es sei noch sehr früh, so EA, um konkrete Pläne zu nennen, aber man sieht darin eine sehr große Chance.

Es gibt intern bereits Teams, die sich bei EA um eine mögliche Umsetzung von Werbung in Spielen kümmern. Spieler verbringen viele Stunden in Spielen und es gibt auch viele Gameplay-Videos bei Twitch und Co., das habe also viel Potenzial.

… wenn wir an die vielen, vielen Milliarden Stunden denken, die wir mit Spielen, Kreieren, Zuschauen und Verbinden verbringen, und wo ein Großteil dieses Engagements im Rahmen eines traditionellen Spielerlebnisses stattfindet, gehen wir davon aus, dass die Werbung die Möglichkeit hat, ein bedeutender Wachstumsmotor für uns zu sein.

EA weiß aber auch, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, um Spieler nicht zu sehr zu verärgern. Doch das Unternehmen denkt über neue Wege nach und sieht darin eine Möglichkeit für Wachstum beim Umsatz. Wichtig ist an dieser Stelle aber auch, dass das noch keine konkrete Ankündigung von EA ist und Details fehlen.

Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir bei Spielen einen ähnlichen Weg wie bei Serien sehen werden, wo der Inhalt einfach unterbrochen wird und man Werbung schauen muss. Vielleicht ist das aber auch nur mein Wunsch. Wenn ich einem Unternehmen aber eine Offensive dieser Art zutrauen würde, dan wäre das EA (oder Ubisoft).

