Android 15: Google möchte wohl schönere Apps

Google dürfte uns in ein paar Tagen oder Wochen die erste Preview von Android 15 präsentieren, bevor wir dann im Frühjahr die Beta bekommen und im Spätsommer die finale Version sehen. Android V alias „Vanilla Ice Cream“ steht in diesem Jahr an.

Den Codenamen kennen wir schon seit letztem Jahr, allerdings wirbt Google seit Android 10 nicht mehr damit. Mal schauen, was man bei Android 20 macht, denn das Alphabet endet bekanntlich mit Android Z, das ist jedoch ein anderes Thema.

Android 15: Neue Vorgabe für Entwickler

Mit Android 15 soll es laut Android Police eine Änderung für Entwickler geben, die für schönere Apps bei Android sorgen könnte. Entwickler müssen dann nämlich den „Edge-to-Edge“-Modus implementieren, dieser wird Pflicht mit der neuen Version.

Ihr könnt auf dem Bild über diesem Abschnitt sehen, was das für die Leiste unten bedeutet, diesen Modus gibt es auch schon in Android 14. Doch nicht jede App nutzt diese Option, daher gibt es bei vielen Seitenverhältnissen oft einen Balken.

Es ist natürlich noch unklar, ob Google diese Änderung durchzieht und für alle Entwickler, die ihre App für Android 15 anbieten möchten, vorschreibt. Es würde die App-Qualität aber vermutlich, vor allem bei vielen Foldables, spürbar optimieren.

Mir begegnen solche Balken und freien Stellen nicht mehr häufig, nur bei faltbaren Smartphones, selbst beim Google Pixel Fold, sieht man das immer wieder. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass nicht alle Android-Entwickler davon begeistert wären.

Samsung Galaxy S24 Ultra im Test: Wir haben Peak-Smartphone erreicht Ich habe es bei meinem Battle zwischen Samsung und Apple bereits angedeutet, dass das Review zum Samsung Galaxy S24 Ultra zeitnah folgt. Ich teste das neue Android-Flaggschiff seit bald zwei […]4. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->