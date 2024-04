Android 15: Google testet eine neue Funktion für das große Update

Im Februar gab es die erste Developer Preview von Android 15 und letzten Monat lieferte Google die zweite Preview der neuen Version ab. Diesen Monat steht die erste Beta an und kommenden Monat bekommen wir sicher die finalen Details.

Gut möglich, dass Google da auch mit einem neuen und umfangreichen Desktop-Modus wirbt, welches ein Highlight von Android 15 sein könnte. Das berichtet man jedenfalls bei Android Authority und zeigt in einem kurzen Video, was gemeint ist.

Doch man muss aufpassen, denn es wurden schon oft Dinge in einer Developer Preview entdeckt, die dann nicht in der Beta und schon gar nicht in der finalen Version von Android landeten. Google testet manchmal auch gerne neue Features.

