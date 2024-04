Xiaomi Smart Band 9: Neuer Fitness-Tracker für 2024 kommt

Xiaomi ist noch nicht mit den Fitness-Trackern durch und hält am beliebten und sehr günstigen Smart Band fest. Für 2024 steht das Xiaomi Smart Band 9 an, wobei wir noch keinen Namen haben, sondern nur Einträge bei Zulassungsbehörden.

Details gibt es noch keine, aber das dürfte bedeuten, dass es bald losgeht. Das Xiaomi Smart Band 8 wurde letztes Jahr schon im Februar entdeckt, im April von Xiaomi angekündigt und kam dann im September 2023 offiziell nach Deutschland.

Es wäre also durchaus möglich, dass der Ablauf in diesem Jahr ähnlich ist und wir das Xiaomi Smart Band 9 jetzt bald in China sehen und es dann im Herbst zu uns nach Europa kommt. Falls das stimmt, sehen wir sicher bald die ersten Teaser.

