Android 4.4 am Ende: Google stellt Support für KitKat offiziell ein

Laut Google waren im Juli nur noch 1 Prozent der aktiven Android-Nutzer (was bei diesem Marktanteil dennoch einige sind) mit Android 4.4 unterwegs. Doch das war es jetzt dennoch, denn Google möchte diese Android-Version mit mehr supporten.

Die Google Play Services werden nach Version 23.30.99 nicht mehr mit Android 4.4 laufen. Android 4.4 war damals ein wichtiges Android-Update und ist vielen von euch mit Sicherheit noch als KitKat bekannt, denn 2013 waren Namen wichtiger.

Wer also in Zukunft noch sichergehen möchte, dass Android läuft, der benötigt mindestens Android 5 alias Lollipop. In Deutschland ist das vermutlich kein großes Problem, ich gehe nicht davon aus, dass es hier besonders viele KitKat-Nutzer gibt.

Die Android KitKat (KK)-Plattform wurde vor etwa 10 Jahren zum ersten Mal veröffentlicht. Seitdem haben wir viele innovative Verbesserungen und Funktionen für Android eingeführt, die auf KK nicht verfügbar sind. Seit Juli 2023 liegt die Anzahl der aktiven Geräte auf KK unter 1 %, da immer mehr Benutzer auf die neuesten Android-Versionen aktualisieren. Daher unterstützen wir KK in zukünftigen Versionen der Google Play-Dienste nicht mehr.

