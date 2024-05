Samsung: Erste Geräte werden mit dem Mai-Sicherheitsupdate versorgt

Der Mai ist knapp zwei Wochen alt – Grund genug für das südkoreanische Unternehmen Samsung, die ersten Smartphone-Modelle aus ihrem Sortiment mit dem monatlichen Sicherheitsupdate auszustatten. Die Verteilung erfolgt wie gewohnt von oben nach unten, d.h. zuerst erhalten die Flaggschiffe das Update, dann die weiteren Modelle. Den Anfang machen also die Flaggschiffe Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra.

Auch in diesem Monat sollte mit der Installation nicht zu lange gewartet werden: Mit dem Mai-Sicherheitsupdate werden insgesamt 45 Sicherheitslücken geschlossen, neue Funktionen sind nicht enthalten. Weitere Details und Informationen zum Update finden sich im Android-Sicherheitsbericht Mai und auf der Samsung Mobile Security-Website.

Wer weitere Details zu den Sicherheitslücken wissen möchte, findet in den Release Notes detaillierte CVE-Nummern (kurz für Common Vulnerabilities and Exposures; jeder gefundenen Sicherheitslücke wird eine bestimmte CVE-Nummer zugeordnet):

Samsung Mobile is releasing a maintenance release for major flagship models as part of monthly Security Maintenance Release (SMR) process. This SMR package includes patches from Google and Samsung. Google patches include patches up to Android Security Bulletin – May 2024 package. The Bulletin (May 2024) contains the following CVE items:

Critical

CVE-2023-28582, CVE-2024-23706, CVE-2024-23700

High

CVE-2024-0042, CVE-2024-20039, CVE-2024-20040, CVE-2024-21463, CVE-2023-33115, CVE-2023-33096, CVE-2023-33103, CVE-2023-33084, CVE-2023-33095, CVE-2023-33104, CVE-2023-33086, CVE-2023-33101, CVE-2023-33100, CVE-2023-33099, CVE-2024-21468, CVE-2024-21472, CVE-2024-0024, CVE-2024-0025, CVE-2024-23705, CVE-2024-23708, CVE-2024-0043, CVE-2024-23707, CVE-2024-23709, CVE-2024-23703, CVE-2024-23701, CVE-2024-23702

Moderate

CVE-2024-20021