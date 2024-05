Apple iPhone soll helleres OLED-Display bekommen

Apple hat die SDR-Helligkeit beim iPhone seit dem iPhone 13 Pro nicht geändert und war bisher mit 1.000 nits zufrieden. Es gab zwar bessere OLED-Panels, aber da entschied sich Apple nur für mehr Peak-Helligkeit bei HDR-Inhalten (1.600 nits).

In diesem Jahr soll mit dem iPhone 16 Pro auch mal wieder die „normale“ Helligkeit im Alltag optimiert werden, es sind angeblich 20 Prozent mehr. Apple könnte also in diesem Jahr mit bis zu 1.200 nits im Alltag bei den neuen Pro-Modellen werben.

Bei der HDR-Helligkeit soll sich jedoch nichts ändern, da bleibt es bei 1.600 nits, was aber auch vollkommen ausreichend ist. Ich fand den Schritt beim iPhone 13 Pro damals wichtig und gut, aber ich muss sagen, dass 1.000 nits ausreichen. Sollte die Akkulaufzeit jedoch nicht darunter leiden, dann nehme ich das natürlich gerne mit.

