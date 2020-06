Android Auto: Google Kalender soll besser integriert werden

Als Google der Plattform „Android Auto“ letztes Jahr ein Upgrade mit einem neuen Design spendierte, da wurde die Anzeige vom Google Kalender eingeschränkt. Das will Google nun anscheinend wieder mit einem Update optimieren.

Bei 9TO5Google hat man die aktuelle APK-Datei von Android Auto (Version 5.4) untersucht und den Hinweis gefunden, dass der Google Kalender nicht nur Events vorlesen, sondern in Zukunft auch wieder anzeigen kann. Im Code der Google-App ist von einer „neuen Kalender-App“ für Android Auto die Rede.

-->

Aktuell liest euch der Google Assistant die anstehenden Events vor, mit der neuen App kann man diese wohl wieder normal sehen und anklicken. Vermutlich ist aber auch eine neue Kalender-App für Android erforderlich, damit das funktioniert, denn wie man berichtet, kann diese Neuerung noch nicht getestet werden.

Try the new Calendar app to view, navigate to, and call numbers in your events.