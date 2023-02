Android Auto: Google testet eine helle Ansicht für das neue Design

Google entschied sich ab 2019 gegen eine helle Ansicht bei Android Auto, doch mit dem neuen Design, welches sich „Coolwalk“ nennt und nach und nach für Nutzer verteilt wird, kommt diese wohl zurück – jedenfalls wird das bei Reddit angemerkt.

Er hat auch einen Screenshot veröffentlicht, allerdings merkt er an, dass das alles noch sehr unfertig aussieht. Google hat die Arbeiten am neuen Design für Android Auto also noch nicht abgeschlossen und testet weiterhin Änderungen in der Beta.

Diese Ansicht ist in Version 8.9 der aktuellen Beta für Android Auto enthalten, aber selbst da nicht bei allen aktiv. Es ist also wie immer unklar, wie und wann das bei der finalen Version kommt. Bisher haben ja, jedenfalls lesen wir das immer wieder in den Kommentaren, weiterhin nicht alle Nutzer das neue Design bei Android Auto.

