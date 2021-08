Android Auto: Das nächste Projekt will Option für alle kabellos machen

Apple CarPlay und Android Auto haben sich langsam durchgesetzt und die meisten aktuellen Autos kommen mit den beiden Standards auf den Markt. Es hat extrem lange gedauert, aber die Autoindustrie ist oft nicht bereit für Neuerungen.

Ganz anders sieht es bei der kabellosen Version von Apple CarPlay und Android Auto aus, die setzt sich zwar bei ganz neuen Autos so langsam auch durch und die Testwagen von mir hatten das meistens, aber noch lange nicht alle davon.

Der VW ID.3 kann das zum Beispiel schon, ein teurerer Mercedes-Benz EQA aber nicht. Und daher gibt es ein Interesse an Aftermarket-Lösungen, wir haben letztes Jahr bereits über AAWireless berichtet. Nun steht eine neue Option an.

Carsifi macht Android Auto kabellos

Diese nennt sich Carsifi und das Dongle, welches Android Auto kabellos machen soll, startet erneut über Crowdfunding – diese Mal aber über Kickstarter. Dort ist das Projekt schon lange finanziert und das Interesse steigt gerade stark.

Wichtig, bevor ihr so ein Projekt unterstützt: Die kabellose Version saugt den Akku richtig heftig leer, ich merke das beim iPhone immer wieder. Bei längeren Fahrten solltet ihr also eine Lademöglichkeit im Auto haben und wenn das am Ende ein normales USB-Kabel ist, dann ist diese Lösung vielleicht nicht so sinnvoll.

Ich fahre häufig kurze Strecken und packe das iPhone da nicht immer auf die Qi-Ladeplatte. Das kostet etwas Akku, passt aber bei mir noch rein. Und ehrlich gesagt gewöhnt man sich schnell daran, mein nächstes Auto muss das haben.

