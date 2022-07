Android Auto kabellos nutzen: AAWireless landet bei Amazon

Vor ein paar Wochen haben wir hier berichtet, dass AAWireless den nächsten Schritt geht und sich neu positionieren möchte. AAWireless ist eine kleine Box, die Android Auto kabellos macht – euer Auto muss aber Android Auto unterstützen.

AAWireless landet bei Amazon in den USA

Ein paar Wochen später starteten die Anbieter einen eigenen Online Shop und es gab auch eine komplett neue Webseite. Ich habe mir schon gedacht, dass man nach Indiegogo jetzt noch normale Online Shop erobern will und so kommt es auch.

In den USA gibt es AAWireless ab sofort auch direkt bei Amazon, wobei die erste Charge schon ausverkauft ist. In Deutschland findet man AAWireless noch nicht bei Amazon, aber ich vermute mal, dass das im Laufe des Jahres auch noch passiert.

Aktuell muss man AAWireless weiterhin bei Indiegogo in Europa bestellen, in den USA ist man schon weiter. Wer aber nicht gerne bei Crowdfunding-Plattformen bestellt, wird in Deutschland bald weitere Möglichkeiten für AAWireless haben.

