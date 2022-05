Android Auto kabellos nutzen: AAWireless geht den nächsten Schritt

Vor etwa zwei Jahren haben wir euch hier eine Lösung namens AAWireless gezeigt, die Android Auto im Auto kabellos macht. Bei modernen Autos geht das zwar auch schon so, aber viele ältere Modelle haben noch eine kabelgebundene Lösung.

AAWireless war die erste (bekannte) Lösung dafür und hat mit über 6 Millionen US-Dollar eine sehr erfolgreiche Indiegogo-Kampagne hinter sich. Warum hinter sich? Nun, das Projekt dort nähert sich dem Ende und AAWireless wird „erwachsen“.

Neuer Shop für AAWireless kommt bald

Ab Mitte Juni wird man das Dongle für Android Auto über den eigenen Online Shop verkaufen, es soll eine komplett neue Webseite dafür geben. Auf der aktuellen Seite wird noch Indiegogo verlinkt, wo man jetzt die letzten Einheiten verkaufen wird.

Besonders viele Alternativen gab es in den letzten Jahren übrigens nicht, in diesem Jahr machte nur die Lösung von Motorola die Runde. Und ich gehe auch davon aus, dass nicht mehr viele folgen werden, denn das kabellose Feature gehört jetzt zu einem aktuellen Auto dazu und daher hat so ein Gadget ein festes Ablaufdatum.

AAWireless möchte aber daran festhalten und eigenständig werden. Mal schauen, ob es dann auch weltweite Angebote bei Amazon und Co. geben wird. Indiegogo schreckt immerhin viele ab (auch wenn man sich hier wenige Gedanken machen muss).

