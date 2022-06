Android Automotive bei Porsche und Audi soll kurz vor 2024 starten

Porsche und Audi entwickeln aktuell die PPE-Plattform (Premium Platform Electric), die kommendes Jahr an den Start geht. Bei Porsche wird ein elektrischer Macan den Anfang machen und bei Audi steht mit dem Q6 e-tron auch ein Elektro-SUV an.

Langfristig werden weitere Elektroautos folgen, aber die SUV-Verbrenner sind die Bestseller der Marken, daher ist das der logische Schritt. Sie waren übrigens mal für 2022 geplant, aber auch 2023 werden wir uns noch vermutlich gedulden müssen.

Neue Plattform dürfte Ende 2023 starten

Laut Manager Magazin ist der interne Plan zwar weiterhin für „Mitte 2023“ in der Volkswagen AG anvisiert, aber man hat gehört, dass es „kaum vor 2024“ losgeht. Die neuen Elektroautos werden also wohl erst in über einem Jahr zu uns kommen.

Interessant ist an dieser Stelle, dass schon 2025 das VW.OS folgen soll. Auch wenn es vielleicht 2026 wird, weil man mit Problemen kämpft. Android Automotive ist vermutlich nur eine Notlösung für eine kurze Übergangsphase der zwei Marken.

Volkswagen, Skoda, Seat oder Cupra werden den Schritt nicht gehen und halten an ihrer Software bis zum VW.OS fest. Es wundert mich daher, dass die Volkswagen AG eine eigene Notlösung für die zwei Premiummarken im Konzern entwickelt.

Android Automotive wird ein großes Thema in den kommenden Jahren sein, einige arbeiten mit Google zusammen und nutzen die Google-Dienste, andere passen die Open-Source-Version an und planen einen eigenen Store für Apps. Das ist übrigens der Weg von Porsche und Audi, hier wird man wohl kein Google-Branding sehen.

