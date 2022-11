Android-Flaggschiffe 2023: Qualcomm zeigt, was euch bald erwartet

Das Jahr neigt sich dem Ende und Qualcomm hat wie immer zum Ende des Jahres den neuen Snapdragon-Highend-Chip vorgestellt. 2023 erwartet uns dann der Snapdragon 8 Gen 2 und die ersten Smartphones kommen Anfang des Jahres zu uns.

Snapdragon 8 Gen 2: Höher, schneller, weiter

Es gibt etwas mehr Power, der Chip ist etwas effizienter, es gibt mehr Features für die Kamera, die KI-Leistung wurde optimiert, ihr kennt das. Der Chip wird im 4-m-Verfahren bei TSMC gefertigt, das ist also weiterhin der beste Standard für Chips.

So ziemlich alle Marken werden 2023 dabei sein, unter anderem Sony, OnePlus, Oppo, Motorola und mehr. Einige werden ihre Smartphones noch in diesem Jahr zeigen, dazu gehört Xiaomi, da der Verkauf in China sogar noch 2022 startet.

Snapdragon 8 Gen 2: Schon bereit für Wi-Fi 7

Weitere Highlights: Es gibt jetzt Wi-Fi 7, wir bekommen ein neues 5G-Modem, es gibt 3D Audio, über Snapdragon Elite Gaming ist Ray Tracing möglich, der Chip ist noch sicherer und Snapdragon Smart ist die bisher beste KI-Engine von Qualcomm.

Die Nerds unter euch interessiert womöglich auch, welche Kerne da genau verbaut wurden und wie die Details des Snapdragon 8 Gen 2 lauten. Dazu haben wir hier die Liste mit den Spezifikationen und die Produktseite ist auch schon online.

