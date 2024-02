Android: Google veröffentlicht Details zum Februar-Sicherheitsupdate

Der Monat Februar ist erst ein paar Tage alt und wie nicht anders zu erwarten, hat Google das Februar-Sicherheitsupdate für seine Pixel-Modellreihe veröffentlicht. Das Update wird ab sofort für das Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8 und 8 Pro ausgerollt und sollte bereits weitgehend verfügbar sein.

Den Release Notes kann man entnehmen, dass etliche Sicherheitslücken geschlossen wurden – es empfiehlt sich also wieder einmal das Update sofort zu installieren. Darüber hinaus wurden auch einige Fehlerbehebungen durchgeführt, von denen ein spezifischer Fehler im Zusammenhang mit dem Pixel Fold gesondert erwähnt wird:

Google Pixel Update – Feb 2024 – The February 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details.

Camera

General improvements for system stability and performance in certain conditions *[1]

Display & Graphics

Fix for display getting corrupted in certain conditions *[1]

Fix for issue with outer display in certain conditions *[2]

Framework

Fix for stability or performance with certain third party apps *[3]

Wi-Fi

General improvements for Wi-Fi stability and performance in certain conditions *[1]

*[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel Fold

*[3] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro