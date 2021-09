Android und iOS: Bund strebt 7 Jahre „Update-Pflicht“ für Hersteller an

Es gibt Hersteller, die bereits eine sehr gute Update-Politik haben, wie Apple und mittlerweile eigentlich auch Samsung. Bei Android allgemein sieht es aber weiterhin schlecht aus, vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit der vielen Produkte.

Kommt eine Update-Pflicht?

Laut Heise will das die Bundesregierung ändern und bei der EU-Kommission dafür kämpfen, dass Sicherheitsupdates bis zu 7 Jahre verfügbar sein sollen. Doch nicht nur das, auch Ersatzteile für Smartphones und Tablets sind davon betroffen.

Eine „Ersatzteilpflicht“ für 5 Jahre bei Smartphones und 6 Jahre bei Tablet soll die Hersteller zwingen mehr für Nachhaltigkeit zu tun und auch bei den Preisen will man, dass die Hersteller zu Transparenz gezwungen werden (allerdings will man keine Preise vorschreiben, das sollen die Hersteller also weiter selbst regeln).

Überraschung: Der Verband Digitaleurope, der Hersteller wie Apple und Samsung vertritt, hält das für überzogen. Diese „Update-Pflicht“ würde sogar Apple, die im Schnitt 5 bis 6 Jahre bieten, übertreffen. Apple wollte sich nicht dazu äußern.

Zugegeben, es ist leicht, wenn keines der Unternehmen aus dieser Sparte aus Deutschland kommt und diese Industrie auch nicht wirklich in Europa vertreten ist. Bei der Autoindustrie ist der Bund nämlich deutlich lockerer, wenn es um strenge Forderungen geht, welche die Nachhaltigkeit dieser Welt optimieren würden.

Ich denke nicht, dass diese Forderung erfolgreich sein wird, da 7 Jahre aber auch ehrlich gesagt sehr hoch gegriffen sind. Eine Pflicht für 5 Jahre wäre aber schön und ich hoffe, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Und dann nicht nur bei den Smartphones für 1000+ Euro, sondern auch bei günstigeren Modellen.

