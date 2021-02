Android-Updates: Samsung sichert 4 Jahre zu

Samsung liefert Android-Updates für Flaggschiffe mittlerweile recht zügig aus und hat letztes Jahr für ausgewählte Modelle 3 Major-Updates garantiert. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter und garantiert 4 Jahre bei Sicherheitsupdates.

Samsung: Nummer 1 in der Android-Welt

In einer Pressemitteilung hat das Unternehmen verlauten lassen, dass man einen neuen Standard in der Branche setzen möchte, wenn es um Sicherheit geht. Daher wird es für zahlreiche Galaxy-Modelle insgesamt 4 Jahre Update-Support geben.

Natürlich wird nicht jedes Modell jeden Monat ein Android-Update bekommen und bei älteren Modellen kommt sowas auch nur einmal im Quartal vor, aber es ist eine Garantie, die bisher kein andere Android-Hersteller bietet – auch Google nicht.

Ich finde sowas wichtig und werde das in Zukunft positiv in Testberichten (und im Vergleich mit der Konkurrenz) berücksichtigen. Außerdem hoffe ich, dass OnePlus, Xiaomi und Co. nachziehen werden. Vor allem von OnePlus erwarte ich jetzt mehr.

Samsung: Liste der Geräte

Galaxy-Foldables: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S-Serie:: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note-Serie: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A-Serie: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover-Serie: XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab-Serie: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A mit S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

