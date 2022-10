Angebote bei Steam: Valve nennt konkrete Termine

Wer gerne nach Angeboten sucht, für den könnte die Roadmap von Valve durchaus interessant sein, denn man hat bereits die Termine für drei kommende Sales im eigenen Store genannt. Und hier gibt es ab 2023 auch noch eine Änderung.

Der nächste Sale startet am 22. November und endet am 29. November, das ist der Herbst-Sale. Der Winter-Sale startet am 22. Dezember und endet am 5. Januar 2023. Und vom 16. bis 23. März gibt es einen neuen Frühlings-Sale bei Steam.

Bisher gab es einen Lunar New Year-Sale, doch die Entwickler haben laut Valve darum gebeten, dass man das ändert. Ab dem kommenden Jahr wird es den Sale also im Frühling geben, das Chinesische Neujahrsfest passt nämlich nicht ganz zur Strategie, da es bereits im Januar ist. Nur damit ihr Bescheid wisst und planen könnt.

