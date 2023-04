Angry Birds: Sega will Rovio übernehmen

Glaubt man dem Wall Street Journal, dann steht Rovio Entertainment kurz vor der Übernahme und soll an Sega gehen, die sich neben Sonic und Co. jetzt eine weitere Marke in ihr Portfolio holen wollen, die recht beliebt ist.

Rovio kennen die meisten von euch von Angry Birds, abseits davon konnte man aber keine weitere (große) Marke aufbauen. Dafür ist Angry Birds populär und das ist Sega laut Quelle daher 1 Milliarde Dollar wert.

Der Deal soll Anfang kommender Woche bestätigt werden, weitere Details stehen aber noch aus. Keine schlechte Marke (Angry Birds), aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Summe doch etwas überzogen dafür ist.

