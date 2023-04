Microsoft will Windows auf Gaming-Handhelds bringen

Nintendo hat mit der Switch für ein Comeback und gleichzeitig eine neue Ära der Handhelds gesorgt und Valve hat mit dem Steam Deck gezeigt, dass da noch viel Luft für weitere Gaming-Alternativen ist, die in eine etwas andere Richtung gehen.

Solche Geräte sind viele Jahre in der Entwicklung und so langsam spürt man eine neue Welle an Handhelds, egal ob von Asus, von Sony oder anderen Marken, fast jede Woche gibt es Neuigkeiten. Und Microsoft will ein Stück vom Kuchen haben.

Der „Windows Handheld Mode“ wird getestet

Man arbeitet an einem „Windows Handheld Mode“, der für Geräte wie das Steam Deck optimiert wird. Werden wir vielleicht sogar einen Handheld von Microsoft selbst sehen? Eine Xbox-Version? Ich denke, man arbeitet hier eher mit Partnern.

Doch die Intention von Microsoft ist klar, man besitzt die Xbox-Plattform und den Xbox Game Pass und sieht auch, wie beliebt die PlayStation-Spiele auf dem Steam Deck sind. Natürlich würde man so einen Markt für Spiele auch gerne dominieren.

Immerhin ist der PC schon eine große Gaming-Plattform.

Konkrete Ziele und Pläne sind noch unklar, aber ich bin mir sicher, dass wir da in diesem Jahr mehr sehen werden. Angeblich arbeitet man ja zusammen mit Asus an dem neuen ROG-Handeld. Vielleicht nutzt man hier diese neue Windows-Version.

Spannend, sehr spannend sogar. Konkurrenz ist immer gut und ich hoffe, dass das dann auch ein bisschen den Druck auf Nintendo erhöht, damit sie die Switch mal auf einen technisch aktuellen Stand für 2023 oder 2024 bringen. Als Handheld-Fan bin ich jedenfalls gespannt, was wir da in nächster Zeit so alles sehen werden.

Assassin’s Creed und mehr im Abo: Ubisoft+ jetzt auf der Xbox verfügbar Vor etwas mehr als einem Jahr gab Microsoft bekannt, dass ein weiteres Abo auf die Xbox wandern wird: Ubisoft+. Danach wurde es ruhig, bis es vor ein paar Tagen neue […]13. April 2023 JETZT LESEN →

-->